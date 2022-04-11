Журналист «Ф-1» высказался о провале «Хааса» в Мельбурне

Журналист «Формулы-1» Тед Кравиц поделился мнением в провале «Хааса» в Мельбурне.

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Мик Шумахер и Кевин Магнуссен заняли 13-е и 14-е места на Гран-при Австралии, хотя в предыдущих гонках команда попадала в очки.

«Куда делся темп «Хааса»? Многие в паддоке задаются этим вопросом. Переход от очков в первых двух гонках к 13-й и 14-й позициям – это очень и очень странно. Ходили даже слухи, что «Феррари» угрожает «Хаасу», так как команда выступает сл

Конечно, это чушь. «Феррари» никогда не угрожала приглушить собственный двигатель на болидах «Хааса». Но такой слух есть, а вы знаете, что мне нравится держать вас в курсе всех слухов.