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20 часов назад

Журналист «Ф-1» Кравиц: «Слух, что «Феррари» угрожает приглушить мотор «Хаасу» – чушь»

Sports.ru

Журналист «Формулы-1» Тед Кравиц поделился мнением в провале «Хааса» в Мельбурне.

Журналист «Ф-1» высказался о провале «Хааса» в Мельбурне
Фото: EPAEPA

Мик Шумахер и Кевин Магнуссен заняли 13-е и 14-е места на Гран-при Австралии, хотя в предыдущих гонках команда попадала в очки.

«Куда делся темп «Хааса»? Многие в паддоке задаются этим вопросом. Переход от очков в первых двух гонках к 13-й и 14-й позициям – это очень и очень странно. Ходили даже слухи, что «Феррари» угрожает «Хаасу», так как команда выступает сл

Конечно, это чушь. «Феррари» никогда не угрожала приглушить собственный двигатель на болидах «Хааса». Но такой слух есть, а вы знаете, что мне нравится держать вас в курсе всех слухов.

Думаю, в реальности «Хаас» просто приехал с неправильными настройками и так не смог исправить ситуацию. Когда ты по сути теряешь пятницу из-за отсутствия подходящих настроек, отыграться очень тяжело», – сказал репортер Sky Sports.

Автоспорт,Мик Шумахер,Кевин Магнуссен,Ferrari,
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