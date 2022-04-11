«Наберитесь терпения»: Хэмилтон обратился к болельщикам

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон призвал своих поклонников набраться терпения.
Британский гонщик неудачно начал сезон. За три этапа он всего один раз финишировал на подиуме, заняв третье место на Гран При Бахрейна, и в чемпионате занимает на данный момент лишь пятое место в 43 очках от лидера Шарля Леклера.
«Я безмерно благодарен всем, кто пришел на гонку, чтобы поддержать меня. Я очень вам признателен. Спасибо также тем, кто поддерживал меня дома у телеэкранов.
Понимаю, что не таких результатов вы ждете от моей команды, но, пожалуйста, наберитесь терпения. Не всё бывает в жизни идеально. Мы работаем изо всех сил для того, чтобы прибавить и вернуться на вершину, и не собираемся сдаваться», – написал Хэмилтон в социальных сетях.