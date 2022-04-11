«Наберитесь терпения»: Хэмилтон обратился к болельщикам

Понимаю, что не таких результатов вы ждете от моей команды, но, пожалуйста, наберитесь терпения. Не всё бывает в жизни идеально. Мы работаем изо всех сил для того, чтобы прибавить и вернуться на вершину, и не собираемся сдаваться», – написал Хэмилтон в социальных сетях.