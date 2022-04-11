ФИА требует от Хэмилтона снять пирсинг

«Я не планирую убирать свои серьги. Я считаю, что есть личные вещи, и вы должны быть в состоянии быть тем, кто вы есть. Это вещи, которые я не могу убрать. Я буквально не могу даже вынуть их — эти в моем правом ухе — они буквально приварены, так что мне пришлось бы их отрезать или что-то в этом роде. Так что они останутся», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.