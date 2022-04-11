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15 часов назад

Российский гонщик показал похожий на нацистское приветствие жест

Елена Прошина

Российский автогонщик Артем Северюхин во время награждения победителей и призеров стартового чемпионата Европы по картингу отпраздновал свою победу жестом, похожим на нацистское приветствие. Как сообщает «Чемпионат.com», стоя на пьедестале почета, спортсмен дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с открытой ладонью.

Российский гонщик показал похожий на нацистское приветствие жест
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает «Матч ТВ», Российская автомобильная федерация (РАФ) начала разбирательство в отношении Северюхина и сейчас ее эксперты изучают юридический аспект ситуации. Международная автомобильная федерация (FIA) никак не прокомментировали произошедшее. Кроме того, через некоторое время FIA удалила со своего сайта и соцсетей все публикации, связанные с итогами этапа.

Напомним, что 16-летний Северюхин выступал на турнире с итальянской лицензией. Ранее, после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить россиян и белорусов от международных турниров, FIA не стала вводить полный запрет на участие отечественных спортсменов. Сейчас российские гонщики могут участвовать в турнирах, однако, лишь под нейтральным флагом или представляя другие страны.

Автоспорт,
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