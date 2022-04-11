Российский гонщик показал похожий на нацистское приветствие жест

Российский автогонщик Артем Северюхин во время награждения победителей и призеров стартового чемпионата Европы по картингу отпраздновал свою победу жестом, похожим на нацистское приветствие. Как сообщает «Чемпионат.com», стоя на пьедестале почета, спортсмен дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с открытой ладонью.

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Как сообщает «Матч ТВ», Российская автомобильная федерация (РАФ) начала разбирательство в отношении Северюхина и сейчас ее эксперты изучают юридический аспект ситуации. Международная автомобильная федерация (FIA) никак не прокомментировали произошедшее. Кроме того, через некоторое время FIA удалила со своего сайта и соцсетей все публикации, связанные с итогами этапа.