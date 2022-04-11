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14 часов назад

В Италии заморозили активы семьи автогонщика Мазепина

News.ru

Фингвардия Италии исполнила распоряжение по замораживанию активов Никиты и Дмитрия Мазепиных. На них распространяются персональные санкции Евросоюза, сообщила пресс-служба силового подразделения министерства экономики и финансов, пишет ТАСС.

Ограничения коснулись жилого комплекса стоимостью €105 млн, расположенного на острове Сардиния. По информации итальянских властей, он находится в собственности компании, связанной с российским автогонщиком «Формулы-1», и его отцом. Дмитрий возглавляет совет директоров «Уралхима».

Автоспорт,Видео,Уралхим,ЕС,
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