В Италии заморозили активы семьи автогонщика Мазепина

Фингвардия Италии исполнила распоряжение по замораживанию активов Никиты и Дмитрия Мазепиных. На них распространяются персональные санкции Евросоюза , сообщила пресс-служба силового подразделения министерства экономики и финансов, пишет ТАСС.

Ограничения коснулись жилого комплекса стоимостью €105 млн, расположенного на острове Сардиния. По информации итальянских властей, он находится в собственности компании, связанной с российским автогонщиком «Формулы-1», и его отцом. Дмитрий возглавляет совет директоров «Уралхима».