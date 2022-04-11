Шведская команда разорвёт контракт с попавшим в скандал российским гонщиком

«Команда Ward Racing глубоко опечалена поведением пилота и максимально его осуждает. Действия Артёма Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года были исключительно его личными и не отражают взгляды и ценности команды. Ward Racing максимально осуждает действия Артёма и считает их демонстрацией неспортивного поведения, неприемлемого нарушения этического и морального спортивного кодекса. На базе всего этого Ward Racing не видит возможности продолжать сотрудничество с Артёмом Северюхиным и прибегнет к расторжению контракта. Наконец, команда хотела бы извиниться перед всеми, кого затронула эта ситуация», — гласит заявление гоночного коллектива.