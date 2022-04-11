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7 часов назад

Российский гонщик объяснил «нацистское» приветствие на чемпионате Европы

Елена Прошина

Российский гонщик Артем Северюхин принес извинения за показанный жест на награждении первого этапа чемпионата Европы по картингу. Запись видеообращения 15-летнего спортсмена приводит Telegram-канал Российской автомобильной федерации.

Российский гонщик объяснил «нацистское» приветствие на чемпионате Европы
Фото: кадр видеокадр видео

По итогам гонки на первом этапе турнира по картингу в Португалии Северюхин показал жест, похожий на нацистское приветствие «римский салют». Международная федерация автоспорта начала расследование в отношении россиянина.

«Хочу извиниться перед всеми за прошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие, но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией, выиграл гонку под итальянским флагом. Ребята показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, не могу объяснить. Я знаю, что виноват и готов понести наказание. Прошу понять меня и в том, что в этом не было никакой поддержки нацизма или фашизма. Не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду и зрителей трансляций», — сказал в видеообращении Северюхин.

Ранее автогонщик уже пытался объяснить свой жест. По словам Северюхина, он всего лишь «благодарил команду и своих родных из России».

Автоспорт,
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