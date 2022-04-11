Российский гонщик объяснил «нацистское» приветствие на чемпионате Европы

«Хочу извиниться перед всеми за прошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие, но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией, выиграл гонку под итальянским флагом. Ребята показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, не могу объяснить. Я знаю, что виноват и готов понести наказание. Прошу понять меня и в том, что в этом не было никакой поддержки нацизма или фашизма. Не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду и зрителей трансляций», — сказал в видеообращении Северюхин.