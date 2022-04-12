РАФ: Белорусских спортсменов могут допустить к российским соревнованиям

Российская автомобильная федерация (РАФ) на ежегодной отчетной конференции рассмотрела возможность допуска иностранных спортсменов, в том числе из Белоруссии к российским соревнованиям, сообщила пресс-служба РАФ.

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Также в ходе конференции был заслушан отчет президента РАФ Виктора Кирьянова о прошедшем периоде, проделанной работе и общей ситуации в российском автоспорте в связи с недавними политическими событиями. Работа РАФ была признана удовлетворительной.