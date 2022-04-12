«Внеочередное заседание спортивного совета продолжается, но уже стало известно, что принято решение незамедлительно отобрать у Северюхина спортивную лицензию и одновременно с этим передать его дело спортивному суду, чтобы он мог определить последующие санкции в рамках его полномочий», — гласит заявление на официальном сайте ACI.