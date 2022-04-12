Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
9 часов назад

У картингиста Северюхина отобрали итальянскую лицензию после скандала на подиуме

Чемпионат.comиещё 3

Российский гонщик Артём Северюхин лишён итальянской гоночной лицензии после скандала на подиуме после стартового этапа чемпионата Европы по картингу. Соответствующее решение принял спортивный совет Автомобильного клуба Италии ACI — именно этот клуб выдал спортивные лицензии Северюхину и многим другим гонщикам из России после введения антироссийских санкций.

«Внеочередное заседание спортивного совета продолжается, но уже стало известно, что принято решение незамедлительно отобрать у Северюхина спортивную лицензию и одновременно с этим передать его дело спортивному суду, чтобы он мог определить последующие санкции в рамках его полномочий», — гласит заявление на официальном сайте ACI.

При этом пресс-служба федерации подчеркнула, что выдавала Северюхину лицензию в соответствии с правилами ФИА и что в 2021 году под итальянским флагом выступало 335 гонщиков из других стран.

Автоспорт,Видео,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители