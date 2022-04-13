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3 часа назад

Руководитель «Мерседеса» прокомментировал возможный уход Хэмилтона

Чемпионат.com

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что 37-летний Льюис Хэмилтон проведёт в Формуле-1 ещё несколько сезонов.

Руководитель «Мерседеса» прокомментировал возможный уход Хэмилтона
Фото: ReutersReuters

«Ты можешь уйти, только если тебе больше не нравится то, чем ты занимаешься. А Льюису нравится. Фернандо Алонсо хочет выступать ещё три года. В наши дни спортсмены гораздо лучше следят за своей формой. Есть больше научных данных о питании, здоровье, медицине, и Льюис в фантастической форме. Его стиль жизни сейчас очень дисциплинированный, так что у него впереди ещё много лет.

В Великобритании «пара» значит два, но я из Австрии, а там «пара» значит несколько, и у него впереди ещё несколько лет.

Да и разве это не отличное испытание для него? Он был в «Макларене», затем перешёл в «Мерседес», который тогда не был великим, и выиграл здесь шесть титулов. Сейчас команда допустила ошибки, но он может стать частью её нового роста», — заявил Вольф в интервью Press Association.

Автоспорт,Тото Вольф,Фернандо Алонсо,Льюис Хэмилтон,
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