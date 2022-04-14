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9 часов назад

Американская команда "Формулы-1" отказалась возвращать "Уралкалию" огромную сумму денег

Газета.Ruиещё 2

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» отказалась возвращать «Уралкалию» 13 миллионов долларов, которые были выплачены бывшим титульным спонсором перед началом сезона-2022.

Команда "Формулы-1" отказалась возвращать $13 млн "Уралкалию"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее «Хаас» принял решение о прекращении сотрудничества с Никитой Мазепиным и компанией его отца «Уралкалий», который являлся генеральным спонсором команды.

В «Хаасе» не только отвергают претензии на возврат этой суммы, но и намерены взыскать с российской стороны 8,7 миллиона долларов за убытки, понесенные командой после ухода российского гонщика.

Стоит также отметить, что соглашение с Мазепиными было разорвано еще до внесения отца и сына в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.

«За такие хамские действия «Уралкалий» должен подавать в суд. Мы не должны разбрасываться деньгами, а вкладывать свои средства, чтобы развивать спорт», — приводит слова председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева «СЭ».

Напомним, что в начале марта американская команда приняла решение о замене Мазепина на датского автогонщика Кевина Магнуссена из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что итальянская вилла, относящаяся к активами гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина и его отца Дмитрия Мазепина, «заморожена».

Автоспорт,Кевин Магнуссен,Дмитрий Мазепин,Дмитрий Свищев,Уралкалий,Госдума,ЕС,
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