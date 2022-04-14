Команда "Формулы-1" отказалась возвращать $13 млн "Уралкалию"

Американская команда «Формулы-1» «Хаас» отказалась возвращать «Уралкалию» 13 миллионов долларов, которые были выплачены бывшим титульным спонсором перед началом сезона-2022.
Ранее «Хаас» принял решение о прекращении сотрудничества с Никитой Мазепиным и компанией его отца «Уралкалий», который являлся генеральным спонсором команды.
В «Хаасе» не только отвергают претензии на возврат этой суммы, но и намерены взыскать с российской стороны 8,7 миллиона долларов за убытки, понесенные командой после ухода российского гонщика.
Стоит также отметить, что соглашение с Мазепиными было разорвано еще до внесения отца и сына в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.
«За такие хамские действия «Уралкалий» должен подавать в суд. Мы не должны разбрасываться деньгами, а вкладывать свои средства, чтобы развивать спорт», — приводит слова председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева «СЭ».
Напомним, что в начале марта американская команда приняла решение о замене Мазепина на датского автогонщика Кевина Магнуссена из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что итальянская вилла, относящаяся к активами гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина и его отца Дмитрия Мазепина, «заморожена».