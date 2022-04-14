Haas отказалась возвращать «Уралкалию» $13 млн

Команда Haas отклонила требование своего бывшего титульного спонсора, компании «Уралкалий», вернуть $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона-2022, и вдобавок настояла на дополнительной компенсации в размере $8,6 млн за упущенную выгоду, сообщает британский Autosport.

Фото: Haas F1 Team / LAT Images Haas F1 Team / LAT Images

Коллектив Джина Хааса настаивает на том, что имел право расторгнуть контракт из-за пункта в спонсорском соглашении, который гласит: «Уралкалий» не должен наносить ущерб, не высмеивать и не снижать общественную репутацию и благоприятный имидж Haas.

В Haas утверждают, что связи Дмитрия Мазепина с правительством России и введенные против него санкции нарушили данный пункт. Тем не менее стоит отметить, что на момент расторжения контракта Европейский Союз и другие стороны не ввели никаких санкций против семьи Мазепиных и «Уралкалия».