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4 часа назад

Haas отказалась возвращать «Уралкалию» $13 млн и потребовала компенсацию

autosport.com.ru

Команда Haas отклонила требование своего бывшего титульного спонсора, компании «Уралкалий», вернуть $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона-2022, и вдобавок настояла на дополнительной компенсации в размере $8,6 млн за упущенную выгоду, сообщает британский Autosport.

Haas отказалась возвращать «Уралкалию» $13 млн
Фото: Haas F1 Team / LAT ImagesHaas F1 Team / LAT Images

Коллектив Джина Хааса настаивает на том, что имел право расторгнуть контракт из-за пункта в спонсорском соглашении, который гласит: «Уралкалий» не должен наносить ущерб, не высмеивать и не снижать общественную репутацию и благоприятный имидж Haas.

В Haas утверждают, что связи Дмитрия Мазепина с правительством России и введенные против него санкции нарушили данный пункт. Тем не менее стоит отметить, что на момент расторжения контракта Европейский Союз и другие стороны не ввели никаких санкций против семьи Мазепиных и «Уралкалия».

«Согласно единодушному мнению правозащитников и прецедентному праву, сторона, которая расторгает договор из-за нарушения другой стороны, не обязана возвращать то, что она уже получила по договору», – говорится в заявлении Haas.

Автоспорт,Дмитрий Мазепин,Уралкалий,Правительство РФ,ЕС,
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