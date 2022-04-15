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2 часа назад

Эксперт: Никите Мазепину в Формуле-1 делать нечего — сколько бы ни было денег у его отца

Чемпионат.com

Норвежский эксперт Формулы-1 Хеннинг Исдал отреагировал на слова российского гонщика Никиты Мазепина, заявившего ранее о желании вернуться в «Королевские гонки».

Эксперт: Никите Мазепину в Формуле-1 делать нечего
Фото: ТАССТАСС

«На мой взгляд, у него нет шансов на возвращение в Формулу-1. Сколько бы денег ни было у его отца, у него нет шансов. Я прямо в эфире говорил, что Мазепин не годится для Формулы-1. Ему там делать нечего.

Думаю, в прошлом сезоне в команде осознали, что он просто недостаточно хорош для выступлений на таком уровне. После этого многие проблемы остались в прошлом. Приглашение получил Кевин Магнуссен, который, это очевидно, намного лучше Мазепина. Теперь мы все убедились, что команда стала более конкурентоспособна.

Высока вероятность, что он сможет попробоваться свои силы где-то ещё, но в Формуле-1 у него больше не получится. Во-первых, он был самым непопулярным пилотом «Королевских гонок» за последние 20-30 лет. Во-вторых, у него недостаточно таланта для выступлений на таком уровне, на мой взгляд», — приводит слова Исдала NRK.

Автоспорт,Никита Мазепин,Кевин Магнуссен,
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