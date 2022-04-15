Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
1 час назад

СТУЛ С «ОТПЕЧАТКАМИ ЯГОДИЦ ХЭМИЛТОНА» ПРОДАЛИ В МАЛАЙЗИИ ЗА 56 ТЫС. РУБЛЕЙ

Чемпионат.com

Житель Малайзии выставил на продажу пластиковый стул, на котором сидел семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во время одного из мероприятий Petronas, сообщает The Sun. Льюис вместе со своим напарником Джорджем Расселлом принимал участие в мероприятии Petronas в Малайзии.

«Отпечатки ягодиц Хэмилтона» продали за 56 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

Находясь на заправочной станции, Хэмилтон ненадолго присел на один из стульев.

sun

Местные жители выставили стул на продажу за 2888 малайзийских рингиттов (56 150 рублей по курсу ЦБ).

Как заявил продавец, это стул «с отпечатками ягодиц Хэмилтона», кроме того, предмет мебели был специально завёрнут в полиэтилен, чтобы сохранить «свежесть этих отпечатков».

Как сообщают источники, стул был успешно продан за заявленную сумму.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители