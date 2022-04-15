«Отпечатки ягодиц Хэмилтона» продали за 56 тысяч рублей

Житель Малайзии выставил на продажу пластиковый стул, на котором сидел семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во время одного из мероприятий Petronas, сообщает The Sun. Льюис вместе со своим напарником Джорджем Расселлом принимал участие в мероприятии Petronas в Малайзии.

Фото: ТАСС ТАСС

Находясь на заправочной станции, Хэмилтон ненадолго присел на один из стульев.

sun

Местные жители выставили стул на продажу за 2888 малайзийских рингиттов (56 150 рублей по курсу ЦБ).

Как заявил продавец, это стул «с отпечатками ягодиц Хэмилтона», кроме того, предмет мебели был специально завёрнут в полиэтилен, чтобы сохранить «свежесть этих отпечатков».