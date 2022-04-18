Что нужно знать о формате спринта в Формуле 1 в сезоне-2022?

Никаких больше спринт-квалификаций

Фото: Mercedes AMG F1 / LAT Images Mercedes AMG F1 / LAT Images

Теперь короткая субботняя гонка называется не «спринт-квалификация», а просто «спринт». В Формуле 1 таким образом подчеркнули тот факт, что это полноценный боевой заезд от первого и до последнего круга, как в младших сериях Ф2 и Ф3.

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При этом формат мини-гонки не изменился: старт с места, 100 км дистанции, свободный выбор шин и отсутствие обязательного пит-стопа. То же самое касается и программы гоночного уик-энда: две 60-минутные тренировки, квалификация в пятницу вечером, спринт после обеда в субботу, ну и наконец гонка на 305-310 км в воскресенье, стартовое поле в которой определит как раз спринт.

Поул теперь у победителя квалификации в пятницу

Одним из наиболее спорных моментов в экспериментальном формате в 2021-м, безусловно, была система учета поул-позиций. Победа присуждалась не быстрейшему пилоту в пятничной квалификации по стандартному формату с тремя сегментами, а победителю спринта. Вышло странно: 72 года в статистику обладателей поула входили лучшие пилоты на одном быстром круге, а тут вдруг внезапно в этот список затесались победители мини-заездов на 12-18 кругов. Да и победу в квалификации в пятницу такой подход несколько обесценил.

Теперь всё встало на свои места: поул у быстрейшего гонщика по итогам квалификации. И что не менее важно, это нисколько не девальвирует победу в субботу. Наоборот, теперь за спринт будут давать дополнительные «плюшки», как и за позиции.

8-7-6-5-4-3-2-1

Что и говорить, все три спринта в сезоне-2021 получились достаточно унылыми. Пелотон в основном ехал «паровозиком» и мало кто решался рискнуть, просто потому что бороться было элементарно не за что. Ну рискнешь ты и отыграешь одну-две позиции – погоды это не сделает, тем более очки присуждались лишь первой тройке, причем достаточно скудные – по системе 3-2-1. В 2022-м мотивации у пилотов должно стать больше.

Очки на финише спринта будут присуждаться гонщикам с первого по восьмое место на финише – от восьми до одного балла. Суммарно за уик-энд теперь можно набрать не 29 очков, а 34 – согласитесь, солидный урожай. И представьте, если, скажем, Макс Ферстаппен, подчистую провалит гоночный уик-энд в Имоле, а Шарль Леклер, наоборот, добьется 100%-го результата – разрыв между вырастет до гигантских 80 очков! Если повернется всё наоборот, то у Макса из нынешних 46 очков отставания останется всего 12.

Имола, Шпильберг и Интерлагос

Боссы Формулы 1 рассчитывали провести в этом году спринты на шести этапах, но встретили жесткое сопротивление со стороны команд. Участники требовали в таком случае сделать послабление в лимите расходов. Компромисс найден не был, и в результате количество спринтов в календаре сократилось с шести до трех. Помимо Имолы, короткая субботняя гонка пройдет 9 июля в австрийском Шпильберге и 12 ноября в бразильском Интерлагосе, где в прошлом году в спринте Льюис Хэмилтон отыграл 14 позиций за 24 круга.