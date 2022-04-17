Сироткин поддержал показавшего скандальный жест гонщика

Бывший пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин поддержал российского гонщика Артема Северюхина, который на церемонии награждения показал похожий на нацистский жест.
«Парню 15 лет, он еще совсем молодой, только что выиграл крутую гонку. Представляете, какие эмоции? Вы серьезно думаете, что он делал какие-то приветствия, какие-то жесты осознанно и пытался этим донести какую-то позицию», — сказал Сироткин в Telegram-канале.
Экс-пилот команды Williams выразил надежду, что произошедшее будет верно проанализировано и карьера Северюхина не пострадает.
Напомним, Северюхин, который выступал под итальянским флагом, вскинул руку вверх во время церемонии награждения. После этого он начал смеяться.
В федерации сейчас изучают юридический аспект дела. В Российской автомобильной Федерации (РАФ) отметили, что считают неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов.
Мать гонщика заявила СМИ, что он таким образом «посылал сердечки команде».