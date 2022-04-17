Сироткин поддержал показавшего скандальный жест гонщика

«Парню 15 лет, он еще совсем молодой, только что выиграл крутую гонку. Представляете, какие эмоции? Вы серьезно думаете, что он делал какие-то приветствия, какие-то жесты осознанно и пытался этим донести какую-то позицию», — сказал Сироткин в Telegram-канале.