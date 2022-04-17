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1 час назад

Экс-пилот "Формулы-1" Сироткин поддержал показавшего скандальный жест российского гонщика

Газета.Ruиещё 2

Бывший пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин поддержал российского гонщика Артема Северюхина, который на церемонии награждения показал похожий на нацистский жест.

Сироткин поддержал показавшего скандальный жест гонщика
Фото: fiakarting.comfiakarting.com

«Парню 15 лет, он еще совсем молодой, только что выиграл крутую гонку. Представляете, какие эмоции? Вы серьезно думаете, что он делал какие-то приветствия, какие-то жесты осознанно и пытался этим донести какую-то позицию», — сказал Сироткин в Telegram-канале.

Экс-пилот команды Williams выразил надежду, что произошедшее будет верно проанализировано и карьера Северюхина не пострадает.

Напомним, Северюхин, который выступал под итальянским флагом, вскинул руку вверх во время церемонии награждения. После этого он начал смеяться.

В федерации сейчас изучают юридический аспект дела. В Российской автомобильной Федерации (РАФ) отметили, что считают неприемлемым любое, даже случайное проявление фашизма и нацизма в российском автоспорте и у российских спортсменов.

Мать гонщика заявила СМИ, что он таким образом «посылал сердечки команде».

Автоспорт,Сергей Сироткин,
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