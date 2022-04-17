Мазепин прокомментировал арест своей виллы в Италии

«Я много раз говорил, что мне важно сохранять нейтралитет по поводу политических событий. Я спортсмен, а не политик. Поэтому я создал фонд помощи спортсменам. Я четко понимаю, кем я являюсь. Повторюсь, что я спортсмен, у меня нет достаточно знаний в политике. Я лишь хочу отметить, что у каждого человека должно быть право высказывать свою точку зрения или не высказывать, если они не хотят», - сказал он.