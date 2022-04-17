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48 минут назад

Мазепин прокомментировал арест своей виллы в Италии

Илья Родин

Экс-пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин заявил в эфире CNN, что не особо расстроен тем, что итальянская финансовая гвардия заморозила принадлежащий его семье жилой комплекс стоимостью $114 млн. Об этом пишет «Чемпионат».

Мазепин прокомментировал арест своей виллы в Италии
Фото: ТАССТАСС

«Честно говоря, я не буду проливать слёз по этому поводу. В целом сейчас всё не так и важно. Но да, в дальнейшем мы подумаем над тем, что можно будет предпринять в отношении санкций и виллы», - сообщил Мазепин.

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что спортсмен рассказал также о своем отношении к современной международной повестке.

«Я много раз говорил, что мне важно сохранять нейтралитет по поводу политических событий. Я спортсмен, а не политик. Поэтому я создал фонд помощи спортсменам. Я четко понимаю, кем я являюсь. Повторюсь, что я спортсмен, у меня нет достаточно знаний в политике. Я лишь хочу отметить, что у каждого человека должно быть право высказывать свою точку зрения или не высказывать, если они не хотят», - сказал он.

Отмечается, что американская команда перед началом сезона-2022 «Ф-1» расторгла контракт с российским гонщиком. Его место занял датский спортсмен Кевин Магнуссен.

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