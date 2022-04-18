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1 час назад

Алексей Попов раскритиковал «Хаас» за отказ возвращать $ 13 млн «Уралкалию»

Чемпионат.com

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов выразил мнение об отказе американской команды Формулы-1 «Хаас» возвращать $ 13 млн российской компании «Уралкалий».

Алексей Попов раскритиковал «Хаас»
Фото: ТАССТАСС

«Думаю, все слышали старый анекдот: «Дайте, пожалуйста, стакан воды, а то так есть хочется, что прям переночевать негде». Наглость города берёт – это про команду «Хаас». Я понимаю, что на них давили и не разорвать контракт с Никитой было невозможно, но после того, как они год сотрудничали, на деньги «Уралкалия» выжили в прошлом году и построили хорошую машину этого года, можно было по-разному себя повести. Честно говоря, я в полном шоке. Вспомните, новое шасси Мазепины выпрашивали полгода, ещё сверху спонсорского контракта заплатили, чтобы его построили. Я слышал истории, что в прошлом году сотрудники «Хааса» увольнялись из-за того, что зарплаты были меньше, чем у конкурентов. Мазепин-старший лично платил им, чтобы они остались, и это тоже было сверх контракта. Как минимум, люди помогли команде, старались, работали вместе. А теперь – мало того, что «Мы взяли деньги и теперь их не отдадим», так ещё и «Вы до конца нам не заплатили за этот год, доплатите ещё, несмотря на то, что ваш гонщик больше не пилотирует нашу машину», — сказал Попов на своём YouTube-канале.

Автоспорт,Алексей Попов,Уралкалий,
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