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57 минут назад

Ферстаппен: Исторические трассы должны остаться

F1News.ruиещё 1

Уже несколько лет ходят разговоры, что привычные европейские трассы однажды уступят своё место. Макс Ферстаппен считает, что исторические трассы должны остаться… Макс Ферстаппен:

Ферстаппен: Исторические трассы должны остаться
Фото: REUTERSREUTERS

«Понятно, что Формула 1 зарабатывает деньги и пытается сделать наш спорт ещё более популярным. Но я считаю, что не менее важно сохранить в календаре исторические трассы, чтобы мы гонялись не только на уличных трассах в городах. Наши машины для этого просто не предназначены. К сожалению, Формуле 1 приходится учитывать мнение своих акционеров. Мир уже не будет прежним. Фактор зрелищности выходит на первое место, но таков сегодня наш мир».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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