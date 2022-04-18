Ферстаппен: Исторические трассы должны остаться

«Понятно, что Формула 1 зарабатывает деньги и пытается сделать наш спорт ещё более популярным. Но я считаю, что не менее важно сохранить в календаре исторические трассы, чтобы мы гонялись не только на уличных трассах в городах. Наши машины для этого просто не предназначены. К сожалению, Формуле 1 приходится учитывать мнение своих акционеров. Мир уже не будет прежним. Фактор зрелищности выходит на первое место, но таков сегодня наш мир».