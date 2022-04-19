Команды Формулы-1 просят проверить «Хаас» и «Феррари»

Сразу несколько команд Формулы-1 просят ФИА проверить «Хаас» и «Феррари» на предмет запрещённого обмена информацией между коллективами во время разработки новых болидов. Об этом сообщает издание Auto Motor Und Sport. Официально эта информация не подтверждена.

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По сообщениям источника, возмущение нарастает в связи с тем, что «Хаас» финиширует в очках и, имея 240 сотрудников, добивается лучших результатов, чем команды, более чем в два раза превышающие её по размеру.