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50 минут назад

Команды Формулы-1 просят проверить «Хаас» и «Феррари»

Чемпионат.com

Сразу несколько команд Формулы-1 просят ФИА проверить «Хаас» и «Феррари» на предмет запрещённого обмена информацией между коллективами во время разработки новых болидов. Об этом сообщает издание Auto Motor Und Sport. Официально эта информация не подтверждена.

Команды Формулы-1 просят проверить «Хаас» и «Феррари»
Фото: ТАССТАСС

По сообщениям источника, возмущение нарастает в связи с тем, что «Хаас» финиширует в очках и, имея 240 сотрудников, добивается лучших результатов, чем команды, более чем в два раза превышающие её по размеру.

Сразу три команды обратились в ФИА с просьбой проверить соответствие между VF-22 и F1-75. Конкретные команды не называются, однако издание утверждает, что в эту тройку входит кто-то из следующих коллективов: «Макларен», «Астон Мартин», «Альпин» и «Мерседес».

Автоспорт,Ferrari,
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