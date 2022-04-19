У Леклера украли люксовые Rolex, когда он фотографировался с фанатами

Инцидент произошел в итальянском Виареджо в понедельник вечером. Пилот «Феррари» прогуливался вместе с тренером и несколькими друзьями. Сообщается, что у Шарля украли часы Rolex из лимитированной коллекции, когда он остановился, чтобы сфотографироваться с группой поклонников. Стоимость часов составляет как минимум несколько сотен тысяч евро, утверждают местное издание Il Tirreno и La Gazzetta dello Sport.
Полиция Виареджо расследует происшествие.
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