У Леклера украли люксовые Rolex, когда он фотографировался с фанатами

Инцидент произошел в итальянском Виареджо в понедельник вечером. Пилот «Феррари» прогуливался вместе с тренером и несколькими друзьями. Сообщается, что у Шарля украли часы Rolex из лимитированной коллекции, когда он остановился, чтобы сфотографироваться с группой поклонников. Стоимость часов составляет как минимум несколько сотен тысяч евро, утверждают местное издание Il Tirreno и La Gazzetta dello Sport.