Чемпионский болид Михаэля Шумахера выставлен на продажу

Benetton B192, на котором легендарный пилот Михаэль Шумахер провел свой первый полноценный сезон в Формуле-1, будет выставлен на аукцион в преддверии Tour Auto 2022.
ДУШАНБЕ, апрель – SPORTS.tj. Участники этих соревнований будут состязаться в гонках от Парижа до Андорры на авто, выпущенных с 1951 по 1973 год.
Первую победу в карьере Михаэль одержал не на этом болиде. Авто участвовало в трех гонках сезона-1992 и пять раз было запасным шасси. С ним Шумахер два раза становился третьим и один раз финишировал четвертым.
Напомним, в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьезную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно.