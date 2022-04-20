Чемпионский болид Михаэля Шумахера выставлен на продажу

Benetton B192, на котором легендарный пилот Михаэль Шумахер провел свой первый полноценный сезон в Формуле-1, будет выставлен на аукцион в преддверии Tour Auto 2022.

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ДУШАНБЕ, апрель – SPORTS.tj. Участники этих соревнований будут состязаться в гонках от Парижа до Андорры на авто, выпущенных с 1951 по 1973 год.

Первую победу в карьере Михаэль одержал не на этом болиде. Авто участвовало в трех гонках сезона-1992 и пять раз было запасным шасси. С ним Шумахер два раза становился третьим и один раз финишировал четвертым.