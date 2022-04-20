Никита Мазепин усомнился в ценностях «Формулы-1»

Бывший пилот команды «Хаас» Никита Мазепин поставил под вопрос ценностные ориентиры «Формулы-1» после того, как началось разбирательство по спонсорским выплатам между «Хаасом» и компанией «Уралкалий».
В апреле сообщалось, что «Хаас» отказался возвращать «Уралкалию» спонсорские деньги и требует компенсации упущенной выгоды, связанной с разрывом контракта Никитой Мазепиным, который является сыном российского бизнесмена Дмитрия Мазепина. Американская команда требует около 8,7 миллиона долларов за понесенные потери.
«Хаас» в начале марта расторг контракт с Мазепиным, который выступал за команду с марта 2021 года. Ранее «Уралкалий» потребовал от «Хааса» 13 миллионов евро за разрыв контракта из-за ситуации на Украине.
— Каждый имеет высказывать или не высказывать мнение, и FIA, высший руководящий орган, позволила мне участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Но я бы сказал, что самой большой проблемой здесь является возвращение в спорт, где командам разрешено удерживать спонсорские деньги без выполнения условий контракта. И даже просят больше, хотя говорят, что не хотят денег от России. Я не уверен, но ценности «Формулы-1» должны быть пересмотрены, — сказал Мазепин, которого цитирует motorsport.com.
Также гонщик поделился мнением о дальнейших карьерных перспективах.
— Я пытался попасть в «Формулу-1» 17 лет, и в конце концов я там оказался. Но это очень незначительная проблема, если сравнивать с большими событиями, происходящими в мире прямо сейчас. Конечно, я бы хотел вернуться в спорт. Я чувствую, что у меня там много незаконченных дел. Но мне нужно подождать, пока все остынет. И я даже не знаю, куда я могу вернуться, потому что, знаете ли, «Хаас» явно сделал то, что сделал, сыграв в не самую чистую игру, на мой взгляд. Но для меня это другое, — отметил Мазепин.