Никита Мазепин усомнился в ценностях «Формулы-1»

— Я пытался попасть в «Формулу-1» 17 лет, и в конце концов я там оказался. Но это очень незначительная проблема, если сравнивать с большими событиями, происходящими в мире прямо сейчас. Конечно, я бы хотел вернуться в спорт. Я чувствую, что у меня там много незаконченных дел. Но мне нужно подождать, пока все остынет. И я даже не знаю, куда я могу вернуться, потому что, знаете ли, «Хаас» явно сделал то, что сделал, сыграв в не самую чистую игру, на мой взгляд. Но для меня это другое, — отметил Мазепин.