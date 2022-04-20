Мазепин хочет обратно в «Формулу-1»

Бывший пилот американской команды Haas Никита Мазепин заявил, что хотел бы вернуться в «Формулу-1». О своем желании спортсмен рассказала в интервью Motorsport.com.

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«Чувствую, что у меня осталось там незаконченное дело. Но нужно подождать, пока все успокоится», — заявил Мазепин. Россиянин добавил, что не знает, к какой команде сможет присоединиться. По мнению гонщика, Haas проявила себя не с лучшей стороны.

7 марта владелец команды Джин Хаас раскрыл причину, по которой коллектив решил избавиться от Мазепина. По словам функционера, Haas столкнулась с критикой за сотрудничество с пилотом из России.