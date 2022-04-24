«Ред Булл» сделал дубль впервые с 2016 года

Ферстаппен по ходу уик-энда выиграл квалификацию, спринт и гонку. Также Макс получил балл за лучший круг.

Дубль в Имоле стал для команды с Гран-при Малайзии-2016: тогда этап выиграл Даниэль Риккардо, а Ферстаппен финишировал вторым. Ранее команда 16 раз занимала первое и второе места усилиями Себастьяна Феттеля и Марка Уэббера в 2009-2013 годах.