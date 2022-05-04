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49 минут назад

Ральф Шумахер: Латифи могут заменить в Williams уже в этом году

autosport.com.ru

Пилот Williams Николас Латифи может потерять место в команде уже в этом году, считает бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер.

Шумахер заявил, что пилота Williams могут заменить уже в этом году
Фото: EPAEPA

Глава коллектива из Гроува Йост Капито заявил недавно, что канадский гонщик пользуется полной поддержкой, и менять его ни на кого не планируется. Однако Ральф уверен, что ситуация вовсе не так однозначна.

«Инвесторам Williams нужны два сильных пилота, – сказал немец в комментарии для Sky Deutschland. – Албон хорошо справляется с работой, и разница между ним и Латифи очень, очень большая. В Формуле 1 сейчас происходит много невероятного, так что и пилота могут заменить в этом году».

По мнению Ральфа, одним из кандидатов на место Латифи в Williams может быть Оскар Пиастри, на что в Alpine, чьим резервным пилотом он является, готовы дать согласие.

«Пиастри был бы идеальным выбором. Если он этого не заслуживает, то кто заслуживает вообще?», – рассуждает Шумахер.

Автоспорт,Николас Латифи,
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