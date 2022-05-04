Шумахер заявил, что пилота Williams могут заменить уже в этом году

«Инвесторам Williams нужны два сильных пилота, – сказал немец в комментарии для Sky Deutschland. – Албон хорошо справляется с работой, и разница между ним и Латифи очень, очень большая. В Формуле 1 сейчас происходит много невероятного, так что и пилота могут заменить в этом году».