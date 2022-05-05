Алексей Попов прокомментировал приход «Порше» и «Ауди» в Формулу-1

«Херберт Дисс, глава концерна «Фольксваген», сказал по этому поводу: «Знаете, если бы мы сейчас не согласились, то пришлось бы ещё 10 лет ждать». Не все члены директоров там были «За», но, похоже, они понимают, что это будут не такие большие расходы, зато это будет хорошим подспорьем для таких брендов, как «Порше» и «Ауди».