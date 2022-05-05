Для Гран-при Формулы-1 в Майами соорудили декорации

В воскресенье в Майами пройдет Гран-при Формулы-1 — одна из двух запланированных на сегодняшний день гонок в США. Гонщики проедут по 5,4-километровому треку с 19 поворотами, специально построенному вокруг стадиона Hard Rock в Майами-Гарденс. Несмотря на близость городка к океану, у итоговой локации не оказалось выхода к воде, и организаторы решили исправить этот недостаток: они построили фальшивую гавань с нарисованной водой и вмонтировали в нее яхты.

Фото: Getty Images Getty Images

Организаторы, вдохновленные видами Гран-при Монако, хотели устроить не менее роскошный американский вариант прибрежной гонки, пишет Miami Harald. Изначально для строительства трека рассматривали место близи окруженного водой Порта Майами, но что-то пошло не так, и в результате пришлось остановиться на стадионе Hard Rock, удаленном от берега примерно на 16 километров.

Несмотря на это, от живописной картинки решили не отказываться, и рядом с трассой появилась рукотворная бухта MIA Marina с фейковыми яхт-клубом и пляжем. В центре трека, рядом с 11, 12 и 13 поворотами можно будет увидеть «пляжную» зону площадью более двух тысяч метров с бассейном, барами и диджеями.

Для яхт-клуба а-ля Монако, обустроенного возле шестого, седьмого и восьмого поворотов, пришлось доставить примерно дюжину яхт — в отличие от воды, они настоящие. По данным Miami Harald, некие покровители гонки даже заплатили внушительную сумму в 38 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей) за пропуск в яхт-клуб на четверых.

В сюжете канала Sky Sports ниже журналист Крейг Слейтер «плавает» в поддельной воде, шутит об «улучшенной реальности» и «морском бризе, развевающим волосы».

F1 Miami GP