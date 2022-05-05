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46 минут назад

Хэмилтон против запрета абортов в США: «Каждый сам выбирает, что делать со своим телом»

Sports.ru

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о потенциальном запрете абортов в США.

Хэмилтон поддержал право на аборты в США
Фото: Sports.ruSports.ru

В прессу просочилась информация о том, что Верховный суд США намерен отменить закрепленное в конституции право на прерывание беременности, действующее с 1973 года. Как объясняет The Guardian, если черновик документа не подвергнется серьезным изменениям, решение Верховного суда приведет к запрету абортов или существенным ограничениям в 26 из 50 штатов.

Публикация данной информации вызвала протесты в Нью-Йорке и других городах США.

«Я люблю приезжать в Штаты, но не могу игнорировать то, что происходит прямо сейчас, что некоторые люди в правительстве пытаются сделать с женщинами.

У каждого есть право выбирать, что делать со своим телом. Мы не должны допускать, чтобы этого выбора лишали», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон защищает ЛГБТ в Катаре: заявился на Гран-при в радужном шлеме, хотя раньше не критиковал Ближний Восток

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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