Хэмилтон поддержал право на аборты в США

В прессу просочилась информация о том, что Верховный суд США намерен отменить закрепленное в конституции право на прерывание беременности, действующее с 1973 года. Как объясняет The Guardian, если черновик документа не подвергнется серьезным изменениям, решение Верховного суда приведет к запрету абортов или существенным ограничениям в 26 из 50 штатов.