Промоутер Гран-при Майами отреагировал на шутки о фейковой пристани

Я сказал руководству Ф1: «Вы получите свои яхты». Они посмотрели на меня как на сумасшедшего. Затем я нарисовал это на доске и сказал: «Я хочу, чтобы здесь была гавань с яхтами, и мы это сделаем». И мы сделали! Это весело, я думаю, людям понравилось. Те, кто будут наблюдать за гонкой с тех яхт, получат удовольствие. Народ над этим шутит, потому что это смешно, и это здорово. Мы не относимся к этому серьёзно, а стараемся повеселиться. Главное же, что люди говорят, что мы создали отличную трассу для гонок, на которой они отлично проводят время».