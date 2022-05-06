Промоутер Гран-при Майами отреагировал на шутки о фейковой пристани

Организатор Гран При Майами Том Гарфинкел отреагировал на многочисленные шутки о ненастоящей пристани, сооружённой на трассе.
Имитация гавани стала объектом многочисленных острот в социальных сетях. В особенности всех позабавила имитация воды, ходящих по которой стали сравнивать с Иисусом Христом. Боссу Гран При Майами пришлось отвечать весельчакам.
«Мы не относимся к себе слишком серьёзно, – цитирует Тома Гарфинкела издание RacingNews365.com. – Мы знаем, что можем над этим посмеяться, не так ли? У Формулы 1 были некоторые идеи о картинках с яхтами в центре города. Сюда же мы перебрались, потому что не думали, что в центре города получится хорошая трасса.
Я сказал руководству Ф1: «Вы получите свои яхты». Они посмотрели на меня как на сумасшедшего. Затем я нарисовал это на доске и сказал: «Я хочу, чтобы здесь была гавань с яхтами, и мы это сделаем». И мы сделали! Это весело, я думаю, людям понравилось. Те, кто будут наблюдать за гонкой с тех яхт, получат удовольствие. Народ над этим шутит, потому что это смешно, и это здорово. Мы не относимся к этому серьёзно, а стараемся повеселиться. Главное же, что люди говорят, что мы создали отличную трассу для гонок, на которой они отлично проводят время».