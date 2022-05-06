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1 час назад

ФИА обновила правила проверки нижнего белья пилотов

Чемпионат.com

Гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих заявил, что теперь все команды должны будут подтверждать, что их пилоты соблюдают правила ношения нижнего белья и украшений во время соревнований.

ФИА обновила правила проверки нижнего белья пилотов
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Перед началом каждого гоночного уик-энда все участники обязаны заполнить специальную форму, где необходимо свидетельствовать, что автомобили соответствуют всем правилам технического регламента. Теперь же, перед началом тренировки Гран-при Майами, форма декларации была изменена.

Сделалось это для того, чтобы внести туда пункт о соответствии нижнего белья и ношения украшений всеми участниками турнира. Согласно правилам, пилоты должны носить длинное нижнее бельё, а также другую огнеупорную одежду, соответствующую стандартам ФИА. Кроме того, ношение украшений во время соревнований, в частности пирсинг или металлические цепочки на шее, запрещены.

Автоспорт,
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