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42 минуты назад

КОМАНДЫ ФОРМУЛЫ-1 ПОДОЗРЕВАЮТ «ФЕРРАРИ» В НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ШИННЫХ ТЕСТОВ

Чемпионат.com

Команды Формулы-1 заподозрили «Феррари» в нарушении правил тестов, которые проходили после Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Motorsport. Другие команды полагают, что «Феррари» могла нарушить правила, так как на болиде Карлоса Сайнса было новое днище. По правилам Формулы-1 на шинных тестах запрещается тестировать новинки болидов.

Команды Формулы-1 заподозрили «Феррари» в нарушении правил
Фото: ТАССТАСС

При этом пока неизвестно, использовалось ли это днище ранее. Не исключается, что «Феррари» использовала такое же днище на Гран-при Бахрейна, только тогда оно было установлено на болиде Шарля Леклера.

В «Феррари» пока отказались раскрыть полную информацию о днище болида, но в команде уверены, что никакие правила нарушены не были. В связи с этим в «Скудерии» не опасаются возможных санкций.

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
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