Хэмилтон рассказал, почему в формуле-1 нет американцев

Может быть, сейчас самое время сосредоточиться на том, как мы можем привлечь больше людей, ведь это такая разнообразная страна. Я уверен, что где-то здесь есть замечательные гонщики, ведь у них так много великих спортивных талантов. Так что для нас было бы хорошей миссией найти следующего», — приводит слова Хэмилтона GPFans.