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1 час назад

Пилот «Формулы-1»  пожаловался на дикую жажду

Sports.ru

Даниэль Риккардо рассказал о недостатке питья на жарком Гран-при Майами.

Пилот «Формулы-1» пожаловался на дикую жажду
Фото: Sports.ruSports.ru

Пилот «Макларена» испытывал трудности, поскольку борьба за снижение массы болида стала одной из самых актуальных тем 2022 года, и команды стремятся экономить на всем.

«Да, жара сыграла свою роль. Тяжело было еще и из-за того, что команды сражаются за каждую частичку массы. Мы не можем позволить себе три литра воды. Так что мы заливаем чуть-чуть, и питья не хватает. Естественно, испытываешь обезвоживание. И да, жара была серьезной.

Такие гонки, конечно, получаются тяжелыми. Всем пришлось потрудиться – пилотам, механикам, на всех сказывается жара», – заявил Дэн.

Австралиец завершил Гран-при Майами 13-м и рассчитывает на прогресс в Испании:

«Трудно сказать, но я очень надеюсь, что гонка сложится лучше. Мы оказались в невыгодном положении, и это чем-то напоминает прошлый сезон. Трасса [в Майами] немного похожа на Зандворт с длинными поворотами, а там мы сражались за единственное очко. Здесь случилось что-то похожее: вроде как скорость была, но мы так и не смогли хорошо себя проявить.

Так что [в Барселоне] может получиться лучше. В прошлом сезоне трасса подошла мне лучше – надеюсь, это что-то значит».

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