Пилот «Формулы-1»  пожаловался на дикую жажду

«Трудно сказать, но я очень надеюсь, что гонка сложится лучше. Мы оказались в невыгодном положении, и это чем-то напоминает прошлый сезон. Трасса [в Майами] немного похожа на Зандворт с длинными поворотами, а там мы сражались за единственное очко. Здесь случилось что-то похожее: вроде как скорость была, но мы так и не смогли хорошо себя проявить.