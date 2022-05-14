Себастьян Феттель посетил лондонскую тюрьму

О визите Себастьяна Феттеля в Лондон и его участии в телепрограмме Question Time («Время вопросов») на BBC мы рассказывали, но в также на этой неделе четырёхкратный чемпион мира посетил учреждение, где гонщики Формулы 1 бывают нечасто – тюрьму для несовершеннолетних преступников.

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Как сообщала местная пресса, это произошло несколько неожиданно: Феттель составил компанию политику Доминику Раабу, министру юстиции Великобритании, хотя повод был достаточно логичным: в пенитенциарном учреждении «Фелтхэм», что на юго-западе Лондона, открывались авторемонтные мастерские.

Надо отметить, что одно из хобби Себастьяна – возиться с техникой, и в гараже в его швейцарском поместье для этого есть все условия.

Для гонщика заводской команды Aston Martin это была не просто своего рода экскурсия: у молодых людей, которые содержатся в тюрьме «Фелтхам», была возможность пообщаться с Феттелем и задать ему вопросы.

Вот что он сказал, отвечая одному из них:

«Жизнь несправедлива, и некоторые из нас совершают поступки, о которых потом приходится сожалеть, но каждый человек заслуживает второго шанса.

Если вы, идя по жизни, будете восприимчивы ко всему новому, если вы готовы чем-то вдохновиться и посвятить себя чему-то хорошему, тогда это с вами произойдёт.

Может быть, в будущем кто-то из этих парней даже сможет найти работу в автомобильной сфере».

Новые мастерские, открывшиеся в тюрьме «Фелтхэм», дадут молодым людям возможность получить автослесарные навыки, а отрабатывать их они будут на старых машинах, которые предоставляют автомобильные свалки и благотворительные организации.