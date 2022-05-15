Назван Гран-при, где "Мерседес" поборется с "Ред Булл" и "Феррари"

«Мне кажется, что «Мерседес» покажет сильный результат на Гран-при Монако. У немецкой команды подходящая машина для этой узкой городской трассы. Если я буду прав, борьба снова приобретёт совершенно новое измерение», — приводит слова Зурера издание F1-Insider.