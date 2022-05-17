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54 минуты назад

Daily Mail: Хэмилтон пришёл в ярость из-за слов президента ФИА о возвращении Майкла Маси

Чемпионат.com

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался крайне недоволен недавним интервью президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, в котором тот заявил, что он не против возвращения Майкла Маси к работе гоночным директором, сообщает Daily Mail.

Хэмилтон пришел в ярость из-за слов президента ФИА
Фото: ReutersReuters

По информации источника, британский пилот пришёл в ярость, когда узнал об этом заявлении ФИА. Ранее сообщалось, что увольнение Маси было одним из условий Хэмилтона по продолжению карьеры в 2022 году.

Недоволен таким развитием событий и руководитель немецкой команды Тото Вольф — он категорически против возвращения Маси на роль гоночного директора Формулы-1.

Напомним, Маси был уволен после скандального Гран-при Абу-Даби 2021 года, который стоил Льюису Хэмилтону рекордного восьмого титула.

Автоспорт,Тото Вольф,Льюис Хэмилтон,
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