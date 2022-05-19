Алонсо: «В «Феррари» было большое давление и не особо позитивная атмосфера»

Но я не считаю, что допустил слишком много просчетов, и в Майами обстоятельства оказались не на моей стороне. Если говорить о скорости, то, может, через пару гонок я буду доволен больше – мы работаем. Всегда можно улучшить пилотаж. Пока я не полностью доволен процедурой стартов, иногда допускаю ошибки. Мы вместе с командой трудимся над тем, чтобы я снова выступал стабильно».