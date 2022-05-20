Пилот Формулы-1: «Пилоты заплатят за новые машины своим здоровьем»

Пилот Ferrari Карлос Сайнс задался вопросом, какой ущерб здоровью гонщиков может причинить проблема «дельфинирования» новых автомобилей.

Фото: Scuderia Ferrari Scuderia Ferrari

«Представители Формулы 1 и пилоты должны задаться вопросом, какую цену мы заплатим своим здоровьем за философию новых автомобилей. Нам нужно обсудить этот вопрос. Новые правила великолепны и делают именно то, ради чего создавались, – гонки стали зрелищнее. Но должны ли мы смириться с ущербом, который эти машины наносят нашим спинам и шеям? Для меня это философский вопрос, который я задаю Формуле 1. Нам всем нужно переосмыслить это и понять, какой ценой гонщикам будет даваться карьера в Формуле 1», – цитирует Сайнса GP Fans.

На вопрос, ожидает ли он вмешательства со стороны FIA, испанец добавил: «Если всё будет двигаться в этом направлении, FIA обязательно должна вмешаться.

Я не советовался с экспертами, но провел свои плановые тесты спины, шеи и так далее. Судя по ним, в этом году моё тело напряжено сильнее обычного, и я уже чувствую это. Мне не нужно мнение эксперта, чтобы понять, что провести так десять лет будет крайне сложно. Нам придётся больше работать над подвижностью, гибкостью и прикладывать много усилий, чтобы сохранить своё здоровье.