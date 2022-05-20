Болиды «Ред Булл» стали легче на пять килограммов

Болид «Ред Булл» благодаря пакету обновлений, привезённому на Гран-при Испании, потерял в весе около пяти килограммов, сообщает журналист Эрик ван Харен в своих социальных сетях. «Ред Булл» сумел не отстать от машин главных конкурентов — «Феррари» — в вопросе уменьшения веса. Ранее источники сообщали, что машины итальянского коллектива стали также легче ещё на пять килограммов.