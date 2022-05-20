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1 час назад

Источник: болиды «Ред Булл» стали легче на пять килограммов

Чемпионат.com

Болид «Ред Булл» благодаря пакету обновлений, привезённому на Гран-при Испании, потерял в весе около пяти килограммов, сообщает журналист Эрик ван Харен в своих социальных сетях. «Ред Булл» сумел не отстать от машин главных конкурентов — «Феррари» — в вопросе уменьшения веса. Ранее источники сообщали, что машины итальянского коллектива стали также легче ещё на пять килограммов.

Болиды «Ред Булл» стали легче на пять килограммов
Фото: EPAEPA

Напомним, после пяти этапов чемпионата мира лидерство в личном зачёте удерживает пилот «Феррари» Шарль Леклер, опережающий Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 19 очков.

В Кубке конструкторов также лидирует «Феррари», «Ред Булл» располагается на второй строчке.

Гран-при Испании пройдёт на трассе в Барселоне с 20 по 22 мая.

Автоспорт,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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