Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
54 минуты назад

Гран-при Испании-2022. Расписание трансляций

Sports.ru

Sports.ru представляет календарь шестого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Испании.

Гран-при Испании-2022. Расписание трансляций
Фото: ReutersReuters

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Барселоне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. Также в рамках уик-энда состоится этап Серии W.

Гран-при Испании

Барселона-Каталония, Монмело

20-22 мая 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 15:00

2-я практика: 18:00

Суббота

3-я практика: 14:00

Квалификация: 17:00

Воскресенье

Гонка: 16:00

Расписание заездов «Ф-2», «Ф-3» и Серии W

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:30

Практика Серии W: 11:40

Практика «Ф-2»: 12:35

Квалификация «Ф-3»: 16:30

Квалификация «Ф-2»: 19:30

Квалификация Серии W: 20:25

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 12:00

Гонка Серии W: 15:40

1-я гонка «Ф-2»: 18:40

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 11:05

2-я гонка «Ф-2»: 12:35

время московское

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители