Гран-при Испании-2022. Расписание трансляций

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Барселоне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. Также в рамках уик-энда состоится этап Серии W.