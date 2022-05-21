Red Bull Racing ищет источник утечки информации в собственной системе

«Сейчас для нас главное – убедиться, что всё соответствует правилам. Судья по проверке FIA, всё так и есть, – сказал Ваше в интервью британскому Autosport. – Теперь мы должны исключить утечку информации через наши IP адреса. Сейчас наше расследование полностью на этом сосредоточено. Мы хотим быть уверены, что хорошо защитили свои данные. В условиях ограниченного бюджета интеллектуальная собственность – главный актив команды.