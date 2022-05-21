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2 часа назад

Red Bull Racing ищет источник утечки информации в собственной системе

autosport.com.ruиещё 1

Команда Red Bull Racing сосредоточилась на проверке внутренних IP-адресов в расследовании об утечке интеллектуальной собственности, об этом сообщил технический директор «Красных Быков» Пьер Ваше.

Red Bull Racing ищет источник утечки информации в собственной системе
Фото: EPAEPA

Напомним, что перед началом уик-энда в Барселоне FIA посетила базу Aston Martin в Сильверстоуне по просьбе Red Bull, чтобы проверить легальность разработки обновлённой машины, сильно похожей на RB18. Федерация ничего подозрительного не обнаружила.

«Сейчас для нас главное – убедиться, что всё соответствует правилам. Судья по проверке FIA, всё так и есть, – сказал Ваше в интервью британскому Autosport. – Теперь мы должны исключить утечку информации через наши IP адреса. Сейчас наше расследование полностью на этом сосредоточено. Мы хотим быть уверены, что хорошо защитили свои данные. В условиях ограниченного бюджета интеллектуальная собственность – главный актив команды.

Что касается действий FIA, их ответ нам понятен. Похоже, что сама машина легальная, как и способ её построения. Мы не будем больше предпринимать никаких действий по этому поводу, пока не найдем проблему в своей системе».

Что касается перехода инженеров из Red Bull в Aston Martin, Ваше добавил:

«Это похоже на футбольную команду, в Формуле 1 инженеры – это футболисты. Думаю, проблема не в этом, а именно в утечке электронных файлов. Хотя мы не можем контролировать то, что люди делают и передают. Невозможно забыть то, что однажды узнал».

Автоспорт,
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