Квят разбил очки главе Формулы-1

Российский гонщик Даниил Квят разбил очки президенту Формулы-1 Стефано Доменикали. Это произошло во время традиционного благотворительного футбольного матча, в котором встречались команда звёзд и команда пилотов Формулы-1.

В одном из эпизодов россиянин вышел один на один с защищавшим ворота соперника Доменикали, который в падении выбил мяч, но получил удар ногой в лицо.