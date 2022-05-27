Кими Райкконен возвращается в гонки: американская команда Trackhouse Racing, выступающая в серии NASCAR, подтвердила, что 21 августа финский гонщик выйдет на старт этапа в Уоткинс-Глен.
По словам Джастина Маркса, владельца команды, он специально оставлял третью машину для кого-либо из звезд первой величины, и 42-летний Райкконен согласился сесть за руль Chevrolet Camaro №91.
В своё время, в 2011 году, Кими получил опыт пилотирования техники NASCAR, причём вполне успешный, и вот теперь спустя более десяти лет это ему вновь пригодится.
Надо сказать, что пару дней назад на страницах чемпиона мира 2007 года в социальных сетях появилась загадочная картинка: на чёрном фоне белый знак вопроса. Болельщики и пресса гадали, к чему бы это, и сегодня всё открылось: команда Trackhouse Racing объявила о том, что Кими станет напарником её основных гонщиков, Росса Частейна и Даниэля Суареса.
«Я давний поклонник таланта Кими, ещё с тех времён, когда он только дебютировал в Формуле 1 в составе Sauber, – рассказал Джастин Маркс, в прошлом профессиональный гонщик, а ныне бизнесмен и совладелец команды. – И когда в 2011 году мне довелось соперничать с Кими в серии NASCAR Truck на овальном автодроме в Шарлотте, это стало одним из ярких моментов моей карьеры.
Кими Райкконен (Toyota) и Джастин Маркс (Chevrolet) на этапе NASCAR Truck Series в Шарлотте, 2011 год
Я знал, что он интересуется NASCAR, и поэтому подумал, что если смогу объяснить ему, что за проект мы затеваем, возможно, он согласится принять в нём участие».
«Если честно, я уже не помню, когда Джастин впервые ко мне обратился, и когда мы начали переговоры, – продолжил Кими. – Возможно, это было в конце прошлого года или даже раньше. В общем, я знал, что что-то происходит, и скоро об этом станет известно.
Сначала я не относился к этому слишком серьёзно, но потом, когда мы более детально обсудили, как всё должно выглядеть, где именно пройдёт гонка, а также другие подробности, я понял, что в этом есть смысл.
Поскольку речь идёт только об одной гонке, в этом есть смысл и для всей моей семьи. Но в своё время, когда я провёл несколько гонок в NASCAR, я получил немало удовольствия. Надеюсь, сейчас мне тоже всё понравится, ведь теперь в этой серии новые машины. Правда, я ни разу не был на трассе в Уоткинс-Глен, но уверен, что мы сможем разобраться со всеми вопросами.
Надеюсь, будет весело, но при этом у меня очень серьёзное отношение к этому проекту. Я знаю, насколько высок уровень конкуренции в Nascar Cup, так что меня ждёт непростое испытание».