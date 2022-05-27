Кими Райкконен возвращается в гонки

«Если честно, я уже не помню, когда Джастин впервые ко мне обратился, и когда мы начали переговоры, – продолжил Кими. – Возможно, это было в конце прошлого года или даже раньше. В общем, я знал, что что-то происходит, и скоро об этом станет известно.



Сначала я не относился к этому слишком серьёзно, но потом, когда мы более детально обсудили, как всё должно выглядеть, где именно пройдёт гонка, а также другие подробности, я понял, что в этом есть смысл.



Поскольку речь идёт только об одной гонке, в этом есть смысл и для всей моей семьи. Но в своё время, когда я провёл несколько гонок в NASCAR, я получил немало удовольствия. Надеюсь, сейчас мне тоже всё понравится, ведь теперь в этой серии новые машины. Правда, я ни разу не был на трассе в Уоткинс-Глен, но уверен, что мы сможем разобраться со всеми вопросами.



Надеюсь, будет весело, но при этом у меня очень серьёзное отношение к этому проекту. Я знаю, насколько высок уровень конкуренции в Nascar Cup, так что меня ждёт непростое испытание».