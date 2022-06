Чем занимается Никита Мазепин после ухода из Ф-1

После разрыва контракта с командой Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин объявил, что создаст благотворительный фонд We Compete As One («Мы выступаем как один») для поддержки спортсменов, оказавшихся в такой же ситуации, как он сам: то есть тех, кого отстранили от международных соревнований по неспортивным причинам. С момента объявления в марте о работе фонда было известно не так много. Но вот теперь «Чемпионат», побывавший на первой стратегической сессии фонда, может раскрыть первые детали: кому уже помогает фонд, каковы его конкретные цели и какую роль в работе играет сам Никита.