Чем занимается Никита Мазепин после ухода из Ф-1

О проблемах спортсменов, которые только что завершили свою карьеру, ярко высказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва. «Мы отделены от нормального мира: сложно учиться, просто не хватает времени в сутках, — объясняла Боброва. – Что делать, если не хочется быть тренером и связывать дальнейшую жизнь со спортом? Очень важно, чтобы у спортсмена было время для адаптации. В спорте есть определённое расписание каждый день, и когда тебя «выкидывает», то адаптироваться сложно. Не каждый может справиться с этим стрессом, поверьте мне. Мы не знаем, куда идти. Это словно оказаться на другой, незнакомой тебе планете. Вот тут очень важна поддержка». «Можно сказать, я ничего не умею, кроме бега, — признался Алексей Быченок. – При этом лично мне кажется, что нынешнее отстранение надолго. Спасибо большое, что вы предоставляете нам такую возможность. Буду искать себя в чём-то другом».