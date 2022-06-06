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2 часа назад

Российского участника чемпионата мира по ралли не пустят на этап в Эстонии

Чемпионат.com

Российский гонщик Николай Грязин одержал свою первую победу в сезоне WRC 2 на Сардинии. На пресс-конференции его спросили о его будущем графике на этот сезон и о том, будет ли он участвовать в этапе, который состоится в июле в Эстонии.

Российского гонщика не пустят на этап в Эстонии
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Правительство Эстонии не позволит мне участвовать в Ралли Эстонии. Это большая жалость. Эстонские дороги — мои любимые, и я определённо хотел бы там соревноваться. К сожалению, мы ничего не можем сделать и никто не может помочь», — приводит слова Грязина sport.delfi.ee.

Главный организатор Ралли Эстонии Урмо Аава в середине мая объявил, что не допустит к старту российских и белорусских спортсменов. Грязин и его второй пилот Константин Александров — единственные россияне среди гонщиков, и это, по сути, касается только их.

Автоспорт,Николай Грязин,Константин Александров,
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