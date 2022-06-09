"Альфа Ромео" выступит в Баку на формуле-1 с необычной ливреей

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» на Гран-при Азербайджана выступит со специальной ливреей, выполненной в цветах итальянского флага, сообщает пресс-служба команды.

Изменение ливреи было сделано в честь старта продаж нового кроссовера итальянской компании — Alfa Romeo Tonale. Помимо дани уважения итальянскому флагу, зелёный цвет на обновлённой ливрее машины имеет прямое отношение к «Монреальскому зелёному», используемому при запуске продаж Tonale.

«Альфа Ромео» после семи этапов чемпионата занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 41 очко.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Валттери Боттас в настоящее время занимает восьмое место. После семи Гран-при в его активе 40 очков. Напарник Валттери китайский гонщик Гуаньюй Чжоу – на 18-й позиции с одним баллом. Возглавляет рейтинг голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» — 125 очков.