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2 часа назад

Президент РАФ о Гран-при России в будущем: «Одному богу известно. Поддерживаем контакт с ФИА»

Sports.ru

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов рассказал, возможно ли проведение Гран-при России в будущем, а также сообщил о взаимодействии с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Президент РАФ о возвращении России в Формулу-1: "Одному богу известно"
Фото: Sports.ruSports.ru

«Одному богу известно. Но с международной федерацией мы поддерживаем контакт, работаем. Все нормативные бумаги к нам от них приходят. Мы вовлечены во все, что касается автоспорта, совещаний», – заявил Кирьянов на Петербургском международном экономическом форуме.

Гран-при России проводился в Сочи с 2014 года, в следующем сезоне гонку планировалось провести под Санкт-Петербургом. В марте «Ф-1» разорвала контракт на организацию этапа.

Автоспорт,Виктор Кирьянов,
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