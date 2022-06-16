Президент РАФ о возвращении России в Формулу-1: "Одному богу известно"

«Одному богу известно. Но с международной федерацией мы поддерживаем контакт, работаем. Все нормативные бумаги к нам от них приходят. Мы вовлечены во все, что касается автоспорта, совещаний», – заявил Кирьянов на Петербургском международном экономическом форуме.