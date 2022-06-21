Россиянин Никита Мазепин подал в суд на команду «Формулы-1» Haas из-за долгов по зарплате. В беседе с «Интерфаксом» он рассказал, что при расторжении контракта ему остались должны зарплату за текущий год.
«У нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором не имел прямого влияния на мое будущее в команде, то есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идём в суд», — рассказал 23-летний гонщик.
По мнению Мазепина, работодатель должен компенсировать невыполненные обязательства и выплатить выходное пособие.
«А когда на весь мир тебя пнули куда-то... Это, наверное, неправильно. Но это только мое мнение», — добавил он.
Напомним, что в марте 2022 года американская команда Haas разорвала контркт с Мазепиным из-за ситуации на Украине. Также коллектив отказался и от сотрудничества со спонсором «Уралкалием», который возглавляет отец гонщика Дмитрий Мазепин.