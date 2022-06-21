«У нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором не имел прямого влияния на мое будущее в команде, то есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идём в суд», — рассказал 23-летний гонщик.