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2 часа назад

Гонщик Мазепин подал в суд на «Формулу-1» из-за долгов по зарплате

Елена Прошина

Россиянин Никита Мазепин подал в суд на команду «Формулы-1» Haas из-за долгов по зарплате. В беседе с «Интерфаксом» он рассказал, что при расторжении контракта ему остались должны зарплату за текущий год.

«У нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором не имел прямого влияния на мое будущее в команде, то есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идём в суд», — рассказал 23-летний гонщик.

По мнению Мазепина, работодатель должен компенсировать невыполненные обязательства и выплатить выходное пособие.

«Чудеса случаются». Мазепин оценил шансы на возвращение в Формулу 1

«А когда на весь мир тебя пнули куда-то... Это, наверное, неправильно. Но это только мое мнение», — добавил он.

Напомним, что в марте 2022 года американская команда Haas разорвала контркт с Мазепиным из-за ситуации на Украине. Также коллектив отказался и от сотрудничества со спонсором «Уралкалием», который возглавляет отец гонщика Дмитрий Мазепин.

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