Бывший руководитель "Формулы-1" списал Ferrari со счетов

«Ferrari снова совершает ошибки, – сказал Экклстоун в интервью Blick. – Их проблемы с надежностью часто напоминает старые времена, а гонщики не всегда чувствуют себя уверенно на трассе. Это означает, что Максу и Red Bull будет очень легко – он уже одержал шесть побед.