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2 часа назад

«Не ставьте на них деньги!» Берни Экклстоун списал Ferrari со счетов

autosport.com.ru

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун убеждён, что у Шарля Леклера и Ferrari нет шансов на победу в чемпионате в 2022 году. Британский бизнесмен посоветовал болельщикам не ставить деньги на Скудерию.

Бывший руководитель "Формулы-1" списал Ferrari со счетов
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Итальянский коллектив блестяще начал сезон и в первых гонках создал неплохой отрыв от ближайших преследователей, однако потом дела пошли на спад, а проблемы с надежностью превратили серьёзный задел Шарля Леклера в огромное отставание. Теперь единственный шанс Ferrari – попытаться изменить ситуацию во второй половине сезона, однако Экклстоун не верит в такой поворот событий.

«Ferrari снова совершает ошибки, – сказал Экклстоун в интервью Blick. – Их проблемы с надежностью часто напоминает старые времена, а гонщики не всегда чувствуют себя уверенно на трассе. Это означает, что Максу и Red Bull будет очень легко – он уже одержал шесть побед.

Как и многие другие, я надеялся, что Ferrari снова добьется успеха спустя более 14 лет. К сожалению, теперь я должен сделать вывод: все, кто ставит деньги на Ferrari и Леклера, потратят их впустую».

Автоспорт,Шарль Леклер,Берни Экклстоун,Ferrari,
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